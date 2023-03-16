Сенат ратифицировал договор о демаркации границ между Казахстаном и Узбекистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс юридического оформления границы с Узбекистаном был завершен подписанием 22 декабря 2022 года президентами двух стран договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Демаркация границы проведена на основе договоров о казахстанско-узбекской госграницы от 2001 и 2022 годов», - разъяснил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко во время заседания Сената Парламента РК.

Он напомнил, что переговоры по демаркации начались в 2003 году. Полевые работы по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы. За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы.

«По результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2 356 тысяч км на линии границы установлен 1301 пограничный знак. Итоги демаркации отражены в документах, объемом более 8 тысяч страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему», - добавил Роман Василенко.

По его словам, демаркация границы проведена с учетом интересов государственных и местных органов РК, населения, проживающее в приграничных районах, а также обеспечение удобства на границе пограничной службы Комитета национальной безопасности.