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    18:11, 29 Март 2021 | GMT +6

    Сенат рассмотрит законопроекты по ратификации международных договоров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания палаты, которое пройдёт 1 апреля текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутаты рассмотрят ратификацию Конвенции государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

    Включён в повестку заседания и законопроект о ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Его принятие позволит закрепить единые правила и процедуры распространения документов по межгосударственной стандартизации.

    Также на заседании Сената депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза». Результатом этой работы будет создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на территории ЕАЭС.


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