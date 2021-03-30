Сенат рассмотрит законопроекты по ратификации международных договоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания палаты, которое пройдёт 1 апреля текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутаты рассмотрят ратификацию Конвенции государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Включён в повестку заседания и законопроект о ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Его принятие позволит закрепить единые правила и процедуры распространения документов по межгосударственной стандартизации.

Также на заседании Сената депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза». Результатом этой работы будет создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на территории ЕАЭС.