Сенат рассмотрит ратификации международных договоров с Северной Македонией
Депутаты рассмотрят ратификацию договоров между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц.
Включён в повестку заседания и законопроект о ратификации Договора между Казахстаном и Северной Македонией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Его принятие позволит установить порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также повысить взаимодействие в сфере борьбы с преступностью между нашими странами.
Также на заседании Сената депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осуждённых лиц». Этим Договором предусмотрен порядок взаимодействия компетентных органов, условия, форма и содержание запроса, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённого.
Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.