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    16:57, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сенат рассмотрит ратификации международных договоров с Северной Македонией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания палаты, которое пройдёт 22 апреля текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутаты рассмотрят ратификацию договоров между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц.

    Включён в повестку заседания и законопроект о ратификации Договора между Казахстаном и Северной Македонией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Его принятие позволит установить порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также повысить взаимодействие в сфере борьбы с преступностью между нашими странами.

    Также на заседании Сената депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осуждённых лиц». Этим Договором предусмотрен порядок взаимодействия компетентных органов, условия, форма и содержание запроса, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённого.

    Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.


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