Сенат рассмотрит ратификации международных договоров с Северной Македонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания палаты, которое пройдёт 22 апреля текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутаты рассмотрят ратификацию договоров между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц.

Включён в повестку заседания и законопроект о ратификации Договора между Казахстаном и Северной Македонией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Его принятие позволит установить порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также повысить взаимодействие в сфере борьбы с преступностью между нашими странами.

Также на заседании Сената депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осуждённых лиц». Этим Договором предусмотрен порядок взаимодействия компетентных органов, условия, форма и содержание запроса, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённого.

Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.