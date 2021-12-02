Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, где сенаторы рассмотрели и приняли Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По данному Закону должны быть амнистированы лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Амнистия также коснётся осужденных за преступления средней тяжести, которые не имеют отрицательного поведения и срок отбывания наказания не превышает одного года.

«Сегодня мы приняли Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», подготовленный по поручению Главы государства. Амнистия является актом гуманизма, проявления доброй воли государства по отношению к гражданам, преступившим закон. Амнистия будет применена дифференцированно с учетом тяжести совершённого деяния в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов I, II группы и других лиц, не представляющих серьёзную угрозу безопасности граждан и государству», - сказал Маулен Ашимбаев.

В то же время принятый Закон запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления, что исключит риски ухудшения криминогенной ситуации, подчеркнул спикер Сената.

В ходе заседания депутаты также рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности».

Законопроект предполагает обязательное размещение визуальной информации, в том числе рекламы, объявлений, меню и т.д. на государственном языке, а при необходимости также и на русском или других языках.

«Рассмотренный сегодня законопроект конкретизирует требования к изложению визуальной информации, для обеспечения её доступности. Это касается сферы транспорта и торговли, маркировки лекарств и медицинских изделий, оказания почтовых услуг. Наряду с этим устанавливаются требования к изложению исторически сложившихся наименований административно-территориальных единиц», - отметил Маулен Ашимбаев, комментируя рассматриваемый законопроект.

В ходе обсуждения сенаторы предложили внести в данный законопроект ряд поправок. В частности, они предложили исключить норму, касающуюся защиты гражданских прав юридических лиц по мотивам отношения к религии. Также сенаторы внесли изменения уточняющего характера в статью, определяющую порядок уведомления о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий.

«Сенаторы внесли ряд важных изменений, направленных на обеспечение свободы совести и упрощение порядка проведения религиозных мероприятий. Данные изменения положительно оценены международными экспертами и свидетельствуют о неизменной приверженности Казахстана принципам свободы вероисповедания», - сказал председатель Палаты.

Таким образом, сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта, с поправками вернули его в Мажилис.

Также сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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