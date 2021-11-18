Сенат рассмотрел законопроект о республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, где сенаторы рассмотрели законопроекты «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Трёхлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так в ходе заседания законопроект охарактеризовал Спикер Сената Маулен Ашимбаев.

«В последние годы государство значительные средства направляет на преодоление последствий пандемии, поддержку наших граждан и пострадавших предприятий. Ситуация всё ещё сложная, но в целом можно сказать, что Казахстан преодолевает последствия пандемии. Бюджет следующих трёх лет – это уже в большей степени бюджет восстановления и развития. В Послании Главы государства определены чёткие задачи по восстановлению экономики в постпандемический период, повышению эффективности промышленности, развитию регионов, решению наиболее острых социальных проблем, волнующих население. Финансирование этих задач нашло отражение в бюджете», - отметил Спикер Сената.

Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим, наибольший удельный вес в расходах бюджета в трёхлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.

«Все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объеме. С учётом роста поступлений за 3 года расходы на социальную сферу планируется увеличить почти на треть. В целом, на социальную сферу в 2022-24 годах выделяются 26,7 трлн. тенге. Эти средства позволяют решить многие социальные проблемы. Главным образом речь идёт об индексации социальных выплат, повышении зарплат учителей, врачей, других категорий бюджетников и о строительстве многих социальных объектов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В соответствии с поручениями Главы государства в стране были приняты 10 Национальных проектов, нацеленных на рост экономики и повышение качества жизни наших граждан. Спикер Сената указал на необходимость эффективного использования выделяемых бюджетных средств для реализации этих нацпроектов.

«В рассмотренном сегодня трёхлетнем бюджете выделены соответствующие средства для реализации Национальных проектов. Очень важно повышать эффективность использования государственных средств», - отметил Председатель Палаты.

Кроме того, Сенат поддержал запланированные Правительством меры по обеспечению роста доходов бюджета и сокращению объёма трансфертов из Нацфонда. Маулен Ашимбаев напомнил, что эти вопросы сенаторы поднимали уже не раз.

«В целом, трёхлетний бюджет – это серьёзный вызов для Правительства, которое берёт на себя обязательство за три года обеспечить рост доходов бюджета на 35% за счёт темпов развития экономики и сокращения теневого сектора. При этом планируется поэтапно снижать бюджетный дефицит, сократить объём трансфертов из Национального фонда. Мы полностью поддерживаем деятельность Правительства в этом направлении», - заверил Маулен Ашимбаев.

Также в ходе обсуждения законопроектов, сенаторами перед членами Правительства были подняты ряд конкретных актуальных вопросов, касающихся роста инфляции, в том числе цен на топливо, увеличения госдолга, обеспечения сельчан чистой питьевой водой, интернетом, расширения сети фельдшерских пунктов и другие.

По результатам рассмотрения законопроектов в Сенате, депутаты предложили внести корректировки в республиканский бюджет. В частности, они предложили увеличить расходы на реконструкцию и развитие автодорог, газоснабжение, строительство и ремонт водопроводных сетей и другие. Финансирование этих расходов предложено провести за счет перераспределения средств, которые были предусмотрены в резерве Правительства.

Таким образом, сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта, и предложив перенаправить часть средств на решение конкретных региональных проблем, вернули законопроект «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» в Мажилис. Вместе с тем Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы» был принят сенаторами без изменений.