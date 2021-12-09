Сенат принял Законы о дальнейшем реформировании судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы приняли законы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны. Важно отметить, что все они были инициированы депутатами Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Теперь законодательно будет закреплена норма по привлечению в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Для этого претенденты должны будут проходить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Эти и другие новеллы отражены в Конституционном законе « О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан «.

Также расширяются полномочия Высшего Судебного Совета по рассмотрению вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей. Данные нормы были поддержаны сенаторами и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы» в двух чтениях был принят на заседании Палаты.

Кроме того, сенаторами был инициирован и законопроект, направленный на расширение сферы применения примирительных процедур, а также реализацию ранее одобренных Главой государства подходов по упрощению гражданского процесса. На это нацелен принятый сегодня Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров». Этот Закон уточняет права и обязанности медиаторов, способствует развитию онлайн-медиации. Кроме того, предлагается из мировой практики адаптировать институт «образцового судебного решения» и предоставляется право сторонам выбора экстерриториальной подсудности. Суть этого принципа состоит в том, что специальная IT-программа автоматизировано распределит дело не внутри одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации и степени загруженности. При этом экстерриториальная подсудность будет выбираться только с согласия обеих сторон.

« Принятые сегодня Законы разработаны для реализации инициатив Главы государства по совершенствованию судебной системы. Законы, инициированные депутатами Парламента, предусматривают дальнейшую модернизацию судебной системы страны. Совершенствуется система отбора кандидатов на должность судьи и механизмы конкурсного отбора судей. Новые нормы позволят также широко использовать современные технологии в судебной системе, а также расширяют компетенции пленарного заседания Верховного Суда и заседания Высшего Судебного Совета «, - отметил Маулен Ашимбаев, комментируя принятые Законы.

В завершении Спикер Сената выразил надежду на то, что принятые Палатой нормы повысят эффективность судебной системы и поблагодарил своих коллег за инициирование и разработку этих Законов.

Также в ходе заседания сенатор Нурлан Кылышбаев озвучил свой депутатский запрос, в котором отметил необходимость пересмотра повышения порога достаточности для снятия пенсионных накоплений и принятия решении по нему исключительно Правительством.