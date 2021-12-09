Сенат принял законодательные поправки, повышающие ответственность судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступивший с докладом сенатор Канатбек Сафинов отметил, что депутаты Парламента выступили с инициативой по разработке законопроекта с целью реализации методов совершенствования судебной системы, подготовленных Комиссией по реформированию судебной и правозащитной систем при Президенте РК.

«Основными задачами законопроекта являются совершенствования механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы», – сказал К.Сафинов.

По его словам, законопроектом предусматриваются два блока поправок. Первый – повышение профессионализма судейского корпуса, привлечение в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Второй – повышение ответственности и независимости судей и установление новой модели финансирования судебной системы.

Первым блоком поправок предусмотрено, что на наиболее сложных отраслях права будут проводить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Комиссия по качеству правосудия будет проводить оценку профессиональной деятельности судей на основании соответствующей методики, утверждаемой пленарным заседанием Верховного Суда после предварительного согласования с Высшим Судебным Советом.

Второй блок вносимых изменений включает поправки, направленные на повышение ответственности судей, в части увеличения сроков привлечения судьи к дисциплинарному взысканию с трех месяцев до одного года с момента обнаружения проступка, и с одного года до двух лет с момента его совершения. Председатели областных судов будут обеспечивать своевременную передачу материалов дисциплинарного производства в Судебное жюри.

К.Сафинов также сообщил, что законопроектом предусмотрено установление новой модели финансирования судов за счет процентного выделения денежных средств из республиканского бюджета. При этом, распределять уровни и направления финансирования будет орган судейского самоуправления – расширенное пленарное заседание Верховного Суда. Контроль по целевым расходам остается за Счетным комитетом.

Ожидаемые результаты законопроекта - дальнейшее совершенствование судебной системы по вопросам повышение качества рассмотрения дел за счет роста профессионализма судейского корпуса, установление финансовой независимости судов.