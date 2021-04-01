Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспортировать казахстанские ювелирные изделия на территорию ЕАЭС теперь станет проще, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы сегодня приняли Закон, по которому отменяется дополнительная установка проб на изделие из драгоценных металлов и камней. То есть, теперь реализовывать ювелирное изделие с казахстанской пробой можно на территории всех стран экономического союза без повторного опробования.

Такие новеллы прописаны в Законе «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза». Кроме того, это Соглашение позволит с одной стороны защитить казахстанский рынок от ввоза некачественного ювелирного сырья, а с другой – даст возможность увеличить производство аффинажного золота и создать необходимые условия для свободного обращения драгоценных металлов и камней на таможенной территории ЕАЭС.

Ещё один Закон, принятый сегодня, позволит усовершенствовать межгосударственную стандартизацию, а также обеспечить единство принципов распространения и использования документов, которые принимаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. Нормы прописаны в принятом сенаторами Законе « О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации «.

Создать условия для отбывания осуждёнными наказания, не связанного с лишением свободы, в государствах, гражданами которого они являются, поможет Закон «О ратификации Конвенции государств-участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы». Сенаторы сегодня также приняли его на заседании Палаты. Это значит, что если человек осуждён на территории стран СНГ и наказание не связано с лишением свободы, то он сможет вернуться к себе на Родину, где и будет производиться исполнение этого наказания. Такой принцип также поспособствует эффективному возвращению осуждённых к полноценной жизни в обществе.

«Принятые сегодня законы направлены на дальнейшее укрепление межгосударственного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Они будут способствовать защите прав наших граждан, эффективному использованию межгосударственной системы стандартизации на уровне СНГ, а также развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в государствах-членах Евразийского экономического союза», - отметил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, подводя итоги рассмотрения законопроектов.

Озвучили сенаторы на заседании и имеющиеся депутатские запросы. Суиндик Алдашев поднял вопросы создания специализированной службы спасения на Каспийском море. Канатбек Сафинов считает важным активизировать передачу госфункций в конкурентную среду и органы местного самоуправления, а Султан Дуйсембинов высказался о необходимости производства и проведения испытаний отечественных биопрепаратов, необходимых для сохранения фруктовых садов.