9 Июня 2022 12:53

Сенат принял закон по повышению энергоэффективности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, законопроект разработан во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 2018 года в части усиления требований по энергоэффективности предприятий, а также в реализацию поручения Президента от 17 марта 2021 года по обеспечению перевода ТЭЦ-2 города Алматы с угля на газ и расширению компетенции маслихата и акимата города Алматы в сфере архитектурно-градостроительной деятельности.

На сегодня отсутствует механизм возврата инвестиций по мероприятиям, направленным на перевод станций с угля на газ. Предлагается реализовать данный механизм через рынок мощности. Кроме того, у акимата города Алматы отсутствуют компетенции по утверждению дизайн-кода, градостроительного совета, предоставлению частным инвесторам изъятых земель на строительство социальных объектов с дальнейшим возвратом земли и объектов в коммунальную собственность. Сейчас дефицит мест в дошкольных учреждениях составляет 19 тыс. мест. Законопроект направлен на урегулирование этих вопросов.

«Законопроектом предусматриваются поправки в 7 законов и 2 кодекса, которые направлены на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, внедрение механизма возврата инвестиций на модернизацию, реконструкцию и расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, совершенствование регулирования общественных отношений, вытекающих из особенностей города Алматы, развитие добычи сланцевой нефти и решение вопросов по строительству пограничных отделений и пунктов пропуска через государственную границу», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

По словам министра, основными направлениями по энергосбережению являются государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика.

Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

Ранее сообщалось, что целевые индикаторы по энергоэффективности хотят установить для энергоемких предприятий в РК.