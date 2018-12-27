Сенат принял закон об избежании двойного налогообложения между РК и Хорватией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр финансов РК Алихан Смаилов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, отметил, что Соглашение заключено на основании модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. Такие международные договоры служат гарантией для иностранных инвесторов, а также создают возможность для справедливого распределения права на налогообложение между двумя государствами.

«Соглашение преследует следующие цели: во-первых, укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, обеспечив в будущем обмен информацией по всем видам налогов; во-вторых, установить порядок, определяющий резидентство, который будет одинаково использоваться в обоих государствах», - сказал Алихан Смаилов.

В-третьих, по его словам, соглашение преследует цель установить предельные ставки по таким пассивным доходам, как дивиденды, проценты, роялти; в-четвертых, предоставить правовую основу для решения налоговых споров между компетентными органами двух государств.

Отметим, что товарооборот между Казахстаном и Хорватией за последние 10 лет составил 1,4 млрд. долларов США. Объем взаимной торговли за прошлый год значительно вырос, достигнув 317 млн долларов США, в том числе экспорт - 304 млн долларов США, импорт - 13 млн долларов США. Увеличение товарооборота связано с ростом экспорта казахстанских нефтепродуктов.