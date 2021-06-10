Сенат принял Закон о внесении поправки в Договор аренды комплекса «Байконур»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, в 1994 году, когда был подписан Договор, у Казахстана не было возможности содержать комплекс «Байконур». В соответствии с Договором Российская Федерация взяла на себя обязательства по содержанию комплекс в рамках реализации своих космических программ. Кроме договора, было подписано около 70 нормативно-правовых актов, регулирующих различные вопросы деятельности комплекса «Байконур».

«В настоящее время комплекс «Байконур» работает в штатном режиме. За аренду комплекса в республиканский бюджет ежегодно поступает плата в размере 115 миллионов долларов США. За 27 лет аренды комплекса «Байконур» в республиканский бюджет поступило около 3,1 миллиарда долларов. С учетом интересов сторон, в 2004 году срок аренды «Байконура» был продлен до 2050 года», – сказал Б. Мусин.

По его словам, в январе 2020 года была подписана и реализуется программа долгосрочного развития города Байконыр. Программа предусматривает развитие туризма, предпринимательства, модернизации инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение населения доступным жильем. Завершена газификация многоквартирных домов, это дало возможность снизить тариф на газ в 16 раз. В 2019 году построены 5 жилых домов на 50 квартир каждый. Все они распределены между жителями города – гражданами Казахстана.

Б. Мусин также сообщил, что 9 ноября 2018 года в городе Петропавловске был подписан Протокол о внесении изменения в вышеуказанный договор. Реализация протокола не повлияет на поступление средств в республиканский бюджет и на расходы республиканского бюджета. Российская сторона выполнила необходимые внутригосударственные процедуры.

После обсуждения сенаторы проголосовали за принятие закона.



