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Сенат принял закон «О промышленной политике»

20 Декабря 2021 13:05
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Сенат принял закон «О промышленной политике»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Законы «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства на недавней церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» отметил важность принятия закона «О промышленной политике». При этом принятые сегодня законы предусматривают обеспечение промышленных инновационных предприятий отечественным сырьем и создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности. Также будут определены системные мероприятия государственного стимулирования промышленности. Мы надеемся, что принятие законов придаст новый импульс модернизации отечественной промышленности», - отметил Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов пояснил, что основная цель законопроекта – увеличение производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности с переходом от сырьевой модели развития.

В заключении Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената отмечено, что законопроект разработан в целях установления основополагающих принципов промышленной политики и регулирования общественных отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики.

Основными задачами законопроекта являются:

- создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих и развития новых конкурентоспособных производств;

- стимулирование эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных производств;

- создание благоприятного индустриального климата в стране и сокращение импортозависимости посредством развития собственного производства;

- совершенствование инвестиционного климата и развитие экспортного потенциала отечественных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;

- диверсификация экономики и повышение конкурентоспособности промышленного производства, в том числе путем углубления переработки, технического перевооружения действующих производств.

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#Сенат   #Промышленность   #Экономика   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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