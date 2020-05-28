Сенат принял закон о парламентской оппозиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли поправки в законодательство, касающиеся парламентской оппозиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на пленарном заседании палаты депутаты проголосовали за принятие проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов, а также за принятие проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции».

Как отметил один из инициаторов и разработчиков данных законопроектов депутат Мажилиса Азат Перуашев, эти законопроекты были разработаны согласно поручении Главы государства, данных в прошлом году 20 декабря на заседании НСОД о законодательном закреплении института парламентской оппозиции. При их разработке был учтен мировой и европейский опыт.

«В документе четко обозначена роль парламентской оппозиции. В пункте 23-м закона говорится, что правовое положение парламентской оппозиции является эталоном зрелости демократической системы любого развитого государства. Основной новеллой данного проекта закона является то, что мы сейчас в правовое поле выносим слово «оппозиция», данного понятия у нас не было», - сказал Азат Перуашев.

Он также добавил, что Венецианская комиссия отмечает, что парламентская оппозиция состоит из партий, которые вошли в Парламент, однако не являются членами Правительства.

«Мы посчитали правильным, что в Парламенте будет существовать оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы волнующие общество. Парламентской оппозиции будет предоставлено право выступать на заседаниях Сената, на заседаниях комитетов, на совместном заседании палат Парламента. Они также будут инициировать различные вопросы, направленные на улучшение жизни общества. Однако общее решение будет приниматься парламентским большинством», - пояснил Азат Перуашев.

Мажилисмен добавил, что законодательством предусмотрено также назначение членов парламентской оппозиции руководителями комитетов Парламента.

Отметим, что оба законопроекта ранее были одобрены Мажилисом.



