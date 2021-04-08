Сенат принял закон, направленный на стимулирование туристской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель законопроекта – создание правовых условий по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма путем оптимизации регуляторных инструментов, определения мер государственной поддержки туристской отрасли, а также регулирования деятельности выездного туризма. Принятие законопроекта позволит дальнейшее совершенствование государственного регулирования в туристской сфере, повышение качества законодательства в сфере туристской деятельности и развитие туристской отрасли через механизм привлечения инвестиций. Замечаний и предложений по законопроекту от постоянных комитетов Сената не поступало», - сказала сенатор Динара Нукетаева на пленарном заседании Сената в ходе рассмотрения данного документа во втором чтении.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, принятый сегодня закон создаст комплекс законодательных основ в этом направлении.

«Развитие сферы туризма в нашей стране является одной из важных целей. Принятый сегодня закон поможет сформировать комплексную законодательную основу в этом направлении. Соответственно, расширяется и спектр механизмов финансовой поддержки. Среди них такие приоритеты, как инвестиционные льготы, стимулирование туристической деятельности, субсидирование расходов туроператоров, привлекающих туристов из-за рубежа», – заключил М. Ашимбаев.

Ранее ряд предложений в рамках законопроекта озвучила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.