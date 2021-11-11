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Сенат принял закон касательно создания космического ракетного комплекса «Байтерек»

11 Ноября 2021 11:00
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Сенат принял закон касательно создания космического ракетного комплекса «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Данный протокол был подписан 31 октября 2020 года в г. Москве.

«В протоколе отражены обязательства сторон по обеспечению начала летных испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек» ракетой-носителем среднего класса в 2023 году. Главная цель протокола – корректировка и актуализация основных условий проекта «Байтерек». При этом следует отметить, что протокол составлен, прежде всего, в интересах казахстанской стороны», - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на пленарном заседании Сената.

По его словам, для казахстанской стороны это необходимый протокол, так как, во-первых, он позволит на законных основаниях решить вопрос финансовых обязательств совместного предприятия по бюджетному кредиту перед Министерством финансов РК.

Кроме того, в документ включены обязательства российской стороны по обеспечению пускового комплекса ракет-носителей «Союз-5» до 2036 года.

Цель проекта «Байтерек» - выпуск космических аппаратов с космодрома «Байконур» на экологически чистых ракетах-носителях. Перспективная ракета-носитель «Союз-5», которая будет использоваться в проекте, летает на экологически чистом компоненте топлива, а также имеет положительную экспертизу предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Оператором, координирующим создание космического ракетного комплекса «Байтерек», и отвечающим за его дальнейшую эксплуатацию, является АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек».

«Байтерек» - это основной совместный проект с российской стороной на космодроме «Байконур». В данном проекте российская сторона обеспечит создание ракеты-носителя (916 млн долларов), а казахстанская сторона обеспечит выполнение финансирования модернизации существующего наземного комплекса космического ракетного комплекса «Зенит-М» посредством государственного задания (90,7 млрд тенге)», - сказал министр.

С вступлением в силу законопроект позволит достичь следующих результатов:

1. АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и имеет возможность продолжить реализацию межгосударственного проекта «Байтерек». В результате процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличится примерно до 99%.

2. Протокол гарантирует обеспечение не менее 2 запусков в год с российской стороны в течение 10 лет от космического пускового комплекса «Байтерек». Это позволит в будущем вновь привлечь государственные инвестиции в комплекс.

«Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из республиканского и местных бюджетов, а также не имеет негативных социально-экономических последствий. Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры по вступлению в силу настоящего соглашения», - заключил Багдат Мусин.


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#Освоение космоса   #Байконур   #Сенат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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