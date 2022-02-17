Сенат принял закон касательно формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Для реализации данной задачи решениями Высшего экономического совета 8 мая 2015 года утверждена Концепция формирования общего электроэнергетического рынка Союза», – сказал вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на пленарном заседании палаты.

По его словам, Концепция определяет цели и задачи общего электроэнергетического рынка Союза, его целевую модель, структуры управления, механизмы взаимодействия субъектов рынка, формы и методы регулирования, а также содержит этапы формирования рынка.

Вице-министр напомнил, что 20 декабря 2019 года утвержден план мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Союза.

Планом установлены сроки утверждения и вступления в силу правил, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Союза, предусмотренных протоколом.

«Протоколом внесены уточнения по основам формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования общего электроэнергетического рынка Союза. Учитывая особенности национальных рынков, сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка Союза, сохранить существующие национальные электроэнергетические рынки, в том числе рынков мощности», - отметил представитель Минэнерго.

Протоколом предусмотрены принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза:

1) сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и не нанесения экономического ущерба любому из государств-членов;

2) соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии;

3) приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции;

4) обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики;

5) поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов;

6) осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с учетом энергетической безопасности государств-членов.

«Эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также, предполагается, что повыситься конкуренция среди энергопроизводящих организаций. В настоящее время странами-участницами проводится работа по разработке и согласованию правил функционирования общего электроэнергетического рынка Союза», - заключил спикер, подчеркнув, что на сегодняшний день протокол ратифицирован всеми государствами-членами, кроме Казахстана.