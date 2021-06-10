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    13:21, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Сенат принял закон для реализации прав детей с особыми образовательными потребностями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с нормами законопроекта, местные исполнительные органы, с согласия родителей или других официальных представителей, обеспечивают направление на медико-психологическую консультацию детей по результатам скрининга и находящихся в группе риска. Также законопроектом предусмотрены государственные гарантии создания условий для обучения на всех уровнях детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в соответствии с нормами законопроекта, детям с особыми образовательными потребностями предоставлено право выбора учебного заведения, создаются условия для обучения в течение всей жизни, с учетом особенностей их индивидуальными потребностями», – сказал сенатор Нариман Торегалиев, представляя законопроект, разработанный депутатами Парламента.

    В целом, по его словам, законопроект направлен на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями на доступное образование без дискриминации и обеспечение их инклюзивным образованием на всех уровнях обучения. Теперь образовательные организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны будут адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников.

    В свою очередь, председатель Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что в своем Послании Глава государства поручил создать соответствующие условия для получения образования гражданам с ограниченными возможностями.

    «В рамках этого депутаты Парламента специально разработали данный Закон. Надеемся, что в дальнейшем это усовершенствует образовательную политику государства и создаст равные возможности для получения образования гражданами с ограниченными возможностями без какой-либо дискриминации», – сказал М. Ашимбаев.


    Теги:
    Сенат Парламент Образование Права человека
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