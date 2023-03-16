Сенат принял уточнения республиканского бюджета на 2023 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон об уточнении республиканского бюджета на 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами внесен ряд корректировок в бюджет для реализации поручений Главы государства. Данные средства будут направлены на приоритетные задачи, такие как развитие регионов, аграрный сектор, энергетика, решение социальных вопросов», - сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Как проинформировал заместитель Премьер-Министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, поступления бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге. В целом дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге по нескольким приоритетным направлениям.

Для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге.