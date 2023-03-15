Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сенат принял проект Социального кодекса

15 Марта 2023, 17:24
Сенат принял проект Социального кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании палаты, приняли в первом чтении проект Социального кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ депутатам презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. В своем выступлении она отметила, что новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных Главой государства.

«Основы этих преобразований отражены в представленном проекте Социального кодекса. В нем, во-первых, предлагается кардинальное изменение парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Во-вторых, предусматривается углубление цифровизации социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления. В-третьих, ответственность за социальное обеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателей и самих граждан. Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости», – сказала Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда добавила, что при разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект Кодекса содержит 5 разделов и 21 главу.


Новости по теме
Данные 19 миллионов казахстанцев занесены в Цифровую карту семьи
Свыше 46 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы
Теги:
Читайте также
Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи
Почти 13 тысяч костанайцев находятся за чертой бедности и получают соцпомощь
Акимат ведет тяжелые переговоры – вице-министр энергетики о передаче ТЭЦ в Риддере
Маулен Ашимбаев: перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные задачи
Тепловые сети в Экибастузе отремонтируют за счет государства
В Казахстане изменят механизм управления пенсионными активами
Какая ответственность грозит предпринимателям за несоблюдение прав лиц с инвалидностью в Казахстане
Более 4,5 тысячи получательницам продлили пособие по уходу за ребенком в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей