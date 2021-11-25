Сенат принял поправки в налоговое законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект направлен на поддержку граждан, бизнес-сообщества, а также на противодействие теневой экономике за счет улучшения налогового администрирования», - отметил сенатор Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается:

- ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка.

Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственное жилье физического лица или индивидуального предпринимателя;

- с 1 января 2021 года распространить льготу по освобождению от уплаты КПН и ИПН (с 2020г. до 2023г.) на лиц, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения;

- с 1 января 2022 года предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);

- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки.

От постоянных комитетов Сената по концепции законопроекта замечаний и предложений не поступило.

На пленарном заседании Сената депутаты проголосовали за принятие документа.