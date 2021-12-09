Сенат принял поправки, расширяющие сферу применения примирительных процедур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел в двух чтениях и принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила выступившая с докладом сенатор Ляззат Сулеймен, задачами законопроекта являются совершенствование гражданского процессуального законодательства, расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан, а также проявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора.

«Законопроект можно разделить на два основных блока. Первый блок направлен на развитие досудебного и внесудебного урегулирования споров. Второй блок направлен на совершенствование гражданского процессуального законодательства», – сказала Л. Сулеймен.

По ее словам, первый блок поправок направлен на разграничение деятельности профессиональных и общественных медиаторов, которые, соответственно, входят в реестр профессиональных медиаторов и реестр общественных медиаторов. Законопроектом заменено понятие «непрофессиональный медиатор» на «общественный медиатор», указание деятельности медиатора на общественных началах необходимо для обозначения его общественного статуса, как оказывающего содействие в примирении сторон на безвозмездной основе. Определены основные функции организации медиаторов и компетенция уполномоченного органа. Уточнены права и обязанности медиатора. Предусмотрены поправки, направленные на развитие онлайн-медиации. Расширен круг лиц, у которых может быть составлено соглашение об уплате алиментов, это – медиаторы, адвокаты, юрисконсульты.

Второй блок содержит поправки, предусматривающие объединение терминов «заявление», «исковое заявление», «иск» в единый термин «иск», за исключением дел особого производства. Также предлагается из мировой практики адаптировать институт «образцовое судебное решение», ввести в гражданский процесс новый институт «досудебный протокол», который позволит сторонам использовать возможность урегулирования спора в досудебном порядке. Предусматривается ряд категорий дел из искового производства перевести на упрощённый порядок рассмотрения, при котором судебное разбирательство не проводится, а решение принимается судом по письменным документам в месячный срок.

Также предлагается расширение сферы применения исполнительной надписи, совершаемой нотариусами, а также соглашений о примирении, заключенных адвокатами или юридическими консультантами в порядке партисипативной процедуры; предлагается сторонам право выбора экстерриториальной подсудности.

С целью сокращения необоснованных длительных судебных тяжб государственных органов с гражданами, бизнесом и инвесторами территориальным органам предлагается осуществлять апелляционное и кассационное обжалование судебных актов путем согласования позиции с вышестоящим органом.

Разработчики законопроекта также предложили внедрить новый IT-сервис, использующий элементы искусственного интеллекта, который будет готовить проекты судебных актов на основе четких алгоритмов принятия решений. Решения будет подписывать судья, ответственность за их законность и качество сохраняется за судьей. Также предусмотрено исключение заочного производства в связи с его невостребованностью.