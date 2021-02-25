Сенат принял поправки, предусматривающие приостановление выполнения международных договоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, проект закона разработан в целях реализации внесенных в 2017 году в пункт 3 статьи 4 Конституции изменений. Принятие законопроекта обеспечит включение в профильный закон следующих норм:

- о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами Республики Казахстан и непосредственном применении таких международных договоров,

- об информировании общественности по изменениям в статусе международных договоров,

- о дополнительных способах прекращения действия договоров в целях устранения в Законе пробела правового регулирования порядка их прекращения.

«Кроме того, законопроектом предлагается включение норм, предусматривающих возможность принятия Республикой Казахстан ответных мер (контрмер) в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения контрпартнерами своих обязательств», - пояснил Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Принятие законопроекта, по словам главы внешнеполитического ведомства, позволит обеспечить учет интересов страны во взаимоотношениях с контрпартнерами, невыполняющими взятые перед Республикой Казахстан обязательства.