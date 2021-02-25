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    11:11, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенат принял поправки, предусматривающие приостановление выполнения международных договоров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, проект закона разработан в целях реализации внесенных в 2017 году в пункт 3 статьи 4 Конституции изменений. Принятие законопроекта обеспечит включение в профильный закон следующих норм:

    - о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами Республики Казахстан и непосредственном применении таких международных договоров,

    - об информировании общественности по изменениям в статусе международных договоров,

    - о дополнительных способах прекращения действия договоров в целях устранения в Законе пробела правового регулирования порядка их прекращения.

    «Кроме того, законопроектом предлагается включение норм, предусматривающих возможность принятия Республикой Казахстан ответных мер (контрмер) в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения контрпартнерами своих обязательств», - пояснил Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    Принятие законопроекта, по словам главы внешнеполитического ведомства, позволит обеспечить учет интересов страны во взаимоотношениях с контрпартнерами, невыполняющими взятые перед Республикой Казахстан обязательства.


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