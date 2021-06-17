Сенат принял поправки по государственной фельдъегерской связи
Как отметил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, главной целью законопроекта является приведение в соответствие норм законодательства, регулирующих деятельность фельдъегерской службы, а также связанных с передачей несвойственных функций МВД и повышением статуса участковых инспекторов.
В заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената отмечено, что законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 17 законодательных актов, в том числе в один кодекс.
Принятие законопроекта позволит решить следующие задачи:
1) исключение дублирующих норм из Закона «О связи» в связи с принятием самостоятельного Закона «О государственной фельдъегерской связи»;
2) последовательное внедрение механизмов сервисной модели полиции;
3) закрепление полномочий органов противопожарной службы;
4) установление дополнительного квалификационного класса высшего начальствующего состава для сотрудников Службы экономических расследований;
5) приостановление срока введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования.
Ожидаемые результаты:
- упорядоченность законодательных норм, регулирующих деятельность фельдъегерской службы;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.