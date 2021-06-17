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    14:39, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Сенат принял поправки по государственной фельдъегерской связи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, главной целью законопроекта является приведение в соответствие норм законодательства, регулирующих деятельность фельдъегерской службы, а также связанных с передачей несвойственных функций МВД и повышением статуса участковых инспекторов.

    В заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената отмечено, что законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 17 законодательных актов, в том числе в один кодекс.

    Принятие законопроекта позволит решить следующие задачи:

    1) исключение дублирующих норм из Закона «О связи» в связи с принятием самостоятельного Закона «О государственной фельдъегерской связи»;

    2) последовательное внедрение механизмов сервисной модели полиции;

    3) закрепление полномочий органов противопожарной службы;

    4) установление дополнительного квалификационного класса высшего начальствующего состава для сотрудников Службы экономических расследований;

    5) приостановление срока введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования.

    Ожидаемые результаты:

    - упорядоченность законодательных норм, регулирующих деятельность фельдъегерской службы;

    - повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.



    Теги:
    Сенат Закон и право
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