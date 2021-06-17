Сенат принял поправки по государственной фельдъегерской связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, главной целью законопроекта является приведение в соответствие норм законодательства, регулирующих деятельность фельдъегерской службы, а также связанных с передачей несвойственных функций МВД и повышением статуса участковых инспекторов.

В заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената отмечено, что законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 17 законодательных актов, в том числе в один кодекс.

Принятие законопроекта позволит решить следующие задачи:

1) исключение дублирующих норм из Закона «О связи» в связи с принятием самостоятельного Закона «О государственной фельдъегерской связи»;

2) последовательное внедрение механизмов сервисной модели полиции;

3) закрепление полномочий органов противопожарной службы;

4) установление дополнительного квалификационного класса высшего начальствующего состава для сотрудников Службы экономических расследований;

5) приостановление срока введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования.

Ожидаемые результаты:

- упорядоченность законодательных норм, регулирующих деятельность фельдъегерской службы;

- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.



