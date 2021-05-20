Сенат принял поправки касательно прямых выборов сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе реализации поручения Главы государства от 1 сентября прошлого года разработан законопроект по вопросам введения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов страны. В соответствии с Законом РК «О государственной службе» может быть избран любой гражданин страны, соответствующий квалификационным требованиям и достигший 25-летнего возраста. На выборах могут баллотироваться члены политических партий и кандидаты, набравшие не менее 1% подписей от общего числа избирателей. Выборы будут объявлены за 40 дней, а сами выборы состоятся за 10 дней до окончания срока полномочий действующего акима. Итоги будут подведены в течение трех дней после проведения выборов», - сказал министр национальной экономики Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

В течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего приступает к его полномочиям. Выборы проводятся по мере истечения срока полномочий акимов за счет местного бюджета.

«С учетом норм бюджетного законодательства в 2021-2022 годах финансирование будет осуществляться целевыми трансфертами из республиканского бюджета, а с 2023 года – через трансферты общего характера за счет местного бюджета. На внедрение прямых выборов во II полугодии этого года потребуется 4,8 млрд тенге. В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на открытии первой сессии Парламента VII созыва 15 января 2021 года, при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты порог прохождения политических партий снижается с 7% до 5%, а также к избирательным бюллетеням всех уровней добавляется графа «Против всех», - отметил министр.

«Данный законопроект позволит избирать акимов непосредственно населением. Это позволит повысить оперативность реагирования сельского акима на потребности и проблемы населения, а также в полной мере реализовать концепцию «слышащего государства»,- заключил А. Иргалиев.



