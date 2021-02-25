Сенат принял изменения  в Договор между РК и Монголией о взаимной правовой помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Протокол направлен на дальнейшее развитие правового сотрудничества Казахстана с Монголией. Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов Республики Казахстан, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года» на пенарном заседании Сената.

Министр добавил, что государственными органами по реализации Протокола являются: для Республики Казахстан – Верховный Суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; а для Монголии – Министерство юстиции и внутренних дел, Генеральная прокуратура и Верховный Суд.

Протоколом также предусматривается исключение статьи 27 Договора, устанавливающей компетенцию Министерства внутренних дел Республики Казахстан в оказании правовой помощи по уголовным делам в связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции Генеральной прокуратуры.

«Ратификация Протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Монголии», - заключил Марат Бекетаев.



