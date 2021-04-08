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    11:28, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Сенат принял документ, направленный на борьбу с двойным гражданством

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции» приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение было подписано 27 ноября 2019 года в Бишкеке.

    Этот документ направлен на обмен информацией о двойном гражданстве и борьбе с нелегальной миграцией.

    «В частности, появляется возможность обмена статистикой и информацией. О гражданах можно получить личную информацию. Правительства двух стран обмениваются опытом и оказывают друг другу практическую помощь. Есть возможность бороться с преступлениями в сфере миграции и ликвидировать незаконные каналы. Парламент Кыргызстана утвердил соглашение 17 февраля 2021 года», - сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Сената.


    По его словам, в прошлом году Казахстан посетили более 281 тысячи граждан из Кыргызстана, за 3 месяца 2021 года – более 32 тысяч.

    «В прошлом году 175 тысяч граждан РК посетили Кыргызстан. В этом году за 3 месяца более 36 тысяч. Казахстан заключил такое соглашение с Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном и Беларусью. Настоящий закон направлен на обмен информацией о гражданстве, урегулирование незаконной миграции, борьбу с двойным гражданством. Не влечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не требует дополнительных средств», - заключил министр.


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