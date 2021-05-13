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Сенат принял документ касательно экономических отношений с Кыргызстаном в рамках ЕАЭС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Мая 2021, 11:39
Сенат принял документ касательно экономических отношений с Кыргызстаном в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протоколом об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС Кыргызской Республике предоставлена возможность до

1 января 2020 года применять в отношении некоторых товаров более низких импортных таможенных пошлин, чем предусмотрено Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Перечень изъятий Кыргызской Республики состоял из 222 товарных позиций.

Это продовольственные товары, лекарственные средства, автомобили, некоторые изделия из цветных металлов и оборудование.

«Учитывая нестабильное экономическое и социальное положение государства, Президент Кыргызской Республики в ходе Саммита глав государств Евразийского экономического союза в декабре 2019 года выступил с просьбой продлить срок применения более низких пошлин в отношении товаров-изъятий», - отметил министр.

Он напомнил, что по итогам обсуждения, главы государств, а также почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев выразили добрую волю, согласившись продлить переходный период на 1 год.

«С 1 января 2021 года Кыргызская Республика перешла на ставки Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении всех товаров», - заключил глава ведомства.


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