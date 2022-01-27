Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы предлагают отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе «О Первом Президенте - Елбасы», изменения в который сегодня на пленарном заседании палаты рассматривали сенаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Также депутаты обсудили и раннее предложенные мажилисменами изменения и дополнения в Законы «О Совете безопасности» и «Об Ассамблее народа Казахстана». Согласно поправкам предполагается отмена права Елбасы на пожизненное председательство в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
Депутаты верхней палаты одобрили все ранее озвученные изменения мажилисменов, но предложив свою поправку - вернули законопроект на повторное рассмотрение в нижнюю палату.
«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять Глава государства по своей должности. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли ещё одну поправку. Из Закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в Мажилис с этой поправкой», - отметила сенатор Ляззат Сулеймен.
Теперь данная поправка будет рассматриваться депутатами Мажилиса и, в случае принятия, законопроект будет направлен на подпись Президенту.
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