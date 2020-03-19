Сенат перешел на особый режим работы в связи с введением ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат перешел на особый режим работы в связи с введением чрезвычайного положения и карантина. Об этом объявила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги! Как вы знаете, в стране объявлено чрезвычайное положение, это своевременно принятая крайне необходимая мера, мы все это хорошо понимаем. В этой связи подписано соответствующее распоряжение, на период действия чрезвычайного положения отменяются все командировки и плановые публичные мероприятия, а законотворческая работа продолжается. Хочу обратить ваше внимание, что мы должны по возможности ограничивать количество приглашенных на заседания палаты и комитетов. Большую часть работы с документами можно вести дистанционно, для этого у нас есть все технические возможности», - сказал Дарига Назарбаева.

Спикер добавила, что более 70 сотрудников аппарата переведены на режим работы из дома, остальным сотрудникам установлен сокращенный рабочий день. В здании Сената несколько раз в день проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические работы, их проведение находится на постоянном контроле ответственных должностных лиц.

«Уважаемые коллеги! Принимаемые сегодня в нашем государстве меры по профилактике коронавирусной инфекции профессионально выверенные и правильные. Хочу особо подчеркнуть, эти меры необходимы и достаточны, надеемся. Мы сегодня работаем на опережение. Задача государства сохранить жизни и здоровье наших граждан, обеспечить функционирование экономики и потребительского рынка, медлить нельзя», - подчеркнула Дарига Назарбаева.