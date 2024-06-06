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    12:50, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Сенат Парламента РК одобрил закон, направленный на сохранение биоресурсов

    Алматы природа Сайран
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как отмечено в заключении комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, целью закона является ратификация Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям) (далее — протокол), который подписан 17 июня 2022 года в городе Женеве.

    Протокол направлен на внесение изменений в вышеуказанное Марракешское соглашение в части присоединения к нему Соглашения по рыболовным субсидиям, которое регулирует вопросы осуществления морского промысла рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан

    Основная цель Соглашения — осуществление запрета на субсидирование незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства, а также перелавливаемых запасов. 

    Соглашение содержит 12 статей, которые предусматривают

    •  основные понятия в сфере рыбного промысла;
    • виды субсидий на оказание помощи при бедствиях;
    • порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям и т. д.

    В целом ратификация Протокола будет способствовать сохранению и рациональному использованию биологических ресурсов, а также обеспечению их устойчивого использования.
    Серик Сабеков

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Природа Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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