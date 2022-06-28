28 Июня 2022 10:39

Сенат освободил от должности члена Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК прекращены полномочия члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Рашита Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно конституционным нормам, срок полномочий члена Счетного комитета составляет 5 лет. 29 июня 2017 года членом Счетного комитета назначили Ахметова Рашита Сайрановича», - сказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

Срок полномочий Р. Ахметова в этой должности истекает. Согласно регламенту Сената Парламента РК, Комитет по финансам и бюджету подготовил свое заключение касательно освобождения от должности Р. Ахметова.

После обсуждения сенаторы приняли решение о прекращении полномочий Рашита Ахметова.

Ранее на должность судьи Верховного суда назначена судья Карагандинского областного суда Еркеш Маукен.