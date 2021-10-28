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    10:25, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сенат одобрил законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель проекта Закона - дальнейшее перераспределение полномочий между уровнями государственного управления. Разработка данного законопроекта стала логическим продолжением предыдущих административных реформ», - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что проект закона подготовлен с учетом поручений руководства страны, приоритетов, определенных в Стратегических документах и рекомендациях экспертов.

    «При его разработке проведена масштабная работа по анализу госфункций на центральном и местном уровнях. Законопроектом предусматриваются поправки в 46 законодательных актов, в том числе два кодекса и 44 закона. В рамках законопроекта перераспределяются 68 функций», - добавил Асет Иргалиев.

    Теги:
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