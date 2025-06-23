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    13:05, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат одобрил законопроект по реформе ЖКХ и деятельности КСК

    Сенат Парламента РК одобрил в двух чтениях законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖКХ ОСИ КСК
    Фото: zhkh.kz

    Что меняется в управлении жилыми домами?

    Ключевое изменение касается регулирования работы КСК. Напомним, в 2019 году КСК как форму управления многоквартирными домами упразднили. Однако реформа не дала ожидаемого эффекта: КСК продолжают работать, но их статус в законе до сих пор не определен.

    Теперь предлагается на законодательном уровне ввести единые стандарты управления и обслуживания жилищного фонда. В качестве допустимых форм останутся только две:

    • ОСИ (объединение собственников имущества);
    • НСУ (непосредственное совместное управление) – только для домов с числом квартир до 36.

    Форма простого товарищества будет упразднена.

    На сегодня в Казахстане создано свыше 7 тысяч ОСИ. Они смогут самостоятельно управлять домом (создав собственный штат) либо заключать договор с управляющей организацией (КСК или управляющей компанией).

    При НСУ жильцы смогут управлять домом напрямую, без регистрации юрлица и не открывая счет в банке. Если квартир больше 36, они должны заключить договор с субъектом управления. Например, КСК или управляющей компанией, по решению собрания.

    КСК вернут в правовое поле, но в новом качестве

    КСК сохраняются как некоммерческие организации, но теперь смогут официально выступать субъектами управления наравне с управляющими компаниями.

    Для прозрачности финансов они обязаны открыть отдельный банковский счет на каждый дом.

    Кроме того, они могут совмещать функции управления и содержания дома, в том числе аварийного обслуживания, что, по замыслу авторов закона, поможет оптимизировать расходы и быстрее реагировать на проблемы.

    Если жильцы не создали ОСИ и не выбрали управляющего, жилищная инспекция сможет назначить временную управляющую компанию – причем на бессрочной основе. Для новых домов застройщик сможет назначить УК сроком до 2 лет.

    Электронное голосование и новые функции жилищной инспекции

    Для упрощения принятия решений введут электронное голосование или письменный опрос, без очных собраний.

    Также расширяются функции жилищной инспекции. Ведомство получит право:

    • проверять подготовку инженерных систем к отопительному сезону,
    • контролировать состояние лифтов, подъемников для лиц с инвалидностью и противопожарных систем,
    • вести открытые реестры форм управления и субъектов управления с публикацией на сайтах акиматов.

    Законом также вносятся изменения в сферу предпринимательства. Уполномоченный орган в области регулирования торговли сможет утверждать правила внутреннего контроля и управления рисками, а также порядок формирования резервов и актуарных расчетов для экспортно-кредитного агентства.

    Ранее депутат Екатерина Смышляева рассказала о причинах внесения очередных изменений в законодательство, а также выделила ключевые аспекты реформы управления многоквартирными домами. 

    Теги:
    КСК ЖКХ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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