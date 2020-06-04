Сенат одобрил законопроект, который упростит судебные процессы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената во втором чтении приняли законопроект по вопросам внедрения современных форматов работы судов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сенате Парламента рассмотрели проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Данный проект закона разработан во исполнение пункта 70 Общенационального плана мероприятий по реализации послания Главы государства.

«Главная цель - оптимизировать процесс, сделать его современным, понятным для всех сторон, также исключить излишние функции. Одним из первых направлений законопроекта - современный формат работы судей и других участников, оптимизация гражданского процесса, цифровизация судопроизводства. Эти изменения и поправки должны быть понятны народу, обществу», - рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек Таймерденов, представляя законопроект на пленарном заседании Сената.

«Первое, что говорится - почему судья при рассмотрении дел не затрагивает конкретно все моменты и поверхностно выносит решение. Судья не может выходить за рамки иска. Решение основывается на том, что представили стороны. Поэтому часто решения воспринимаются как несправедливые. То есть, он (судья - корр.) не может от себя какие-то требования ставить. Одним словом, у судей связаны руки. Сейчас очень много критики в адрес судей. Только один единственный путь в решении этого вопроса - изменение сложившейся ситуации. Судья должен быть свободным. У него должны быть механизмы, которые он может использовать для определения и дальнейшей проверки дела», - считает М. Таймерденов.

Законопроектом также регламентируются вопросы обеспечения справедливости судебного процесса, чтобы сделать его удобным для граждан и понятным для всех.

«Во многих странах письменный процесс давно вытесняет устный. Поэтому сейчас предлагается повысить порог для дел упрощенного производства, в частности для физических лиц - с 200 МРП до 1 000 МРП повышается порог. Для юридических лиц - с 700 МРП до 2 000 МРП. Допустим, если конкретно спор составляет 5 млн тенге, то мы обязаны будем его рассматривать в упрощенном производстве. Связывают наши руки именно такие моменты», - отметил председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.