Сенат одобрил закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента одобрили закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующие к нему законы. Среди них внесение изменений и дополнений в законы по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, в Налоговый кодекс и Кодекс РК об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил сенатор Андрей Лукин, закон направлен на реализацию поручения Главы государства по возврату в Казахстан активов, незаконно выведенных из страны.

«Закон направлен на определение законодательных механизмов для выявления и возврата незаконно приобретенных активов государству и их вовлечения в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранения причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановления социальной справедливости в обществе», - сказал он.

В законе предусматривается определение круга субъектов, основных принципов возврата активов. Согласно документу, будет создан уполномоченный орган по возврату активов в качестве ведомства органов прокуратуры. Вводятся нормы о создании Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, в состав которой войдут депутаты Парламента, общественные деятели, члены Правительства и другие лица. Также включаются понятия реестра, предназначенного для целей возврата активов, определение субъектов, подлежащих включению в него и порядка формирования реестра.

Законом вводятся правовые механизмы раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов. Предоставляются возможности применения предварительных обеспечительных мер в случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству.

Вместе с тем установливаются способы возврата активов, которые могут носить добровольный или принудительный характер, с раскрытием порядка их применения.

«Добровольный возврат осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных активов государству путем заключения соглашений о добровольном возврате. Преимуществом добровольного возврата активов является экономия ресурсов государства, в том числе на арбитражные и судебные разбирательства, требующих определенных временных и материальных ресурсов. Принудительный возврат активов осуществляется на основе судебных актов РК, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств, который предусматривает образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана», - пояснил Андрей Лукин.

Появятся институт гражданской конфискации, закрытый реестр лиц, который минимизирует репутационные риски субъектов и снижение стоимости их активов.

В законе также предусматривается защита прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов через решения комиссии и судов, возврат убытков, причиненных необоснованным принятием предварительных обеспечительных и иных мер, судебный контроль гражданской конфискации (только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях) и гарантии для лиц, выполнивших условия соглашений о добровольном возврате активов.

«Кроме всего, законом внесены поправки, обязывающие налоговые органы предоставлять уполномоченному органу по возврату активов без получения письменного разрешения налогоплательщика сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан», - добавил сенатор.