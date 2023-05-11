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Сенат одобрил закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2023, 10:39
Сенат одобрил закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение подписано на заседании Совета глав Правительств СНГ 12 ноября 2021 года в целях урегулирования вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ; разработки и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав; углубления сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями; обмена информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами; обеспечения на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике, а также углубления сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.

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Координация взаимодействия сторон Соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов.

Ожидаемыми результатами принятия Закона являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами – участниками Содружества независимых государств.

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