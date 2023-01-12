Сенат одобрил соглашение со Швейцарией о признании проб на ювелирных изделиях

12 Января 2023, 13:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенаторы одобрили закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью Соглашения является оптимизация обращения изделий из драгоценных металлов между двумя странами.

«Соглашением предусматривается, что изделия из драгоценных металлов, ввозимые в одну сторону с пробирным клеймом другой стороны, с идентификационным знаком изготовителя и стандартом пробы, установленным согласно национальным законодательствам сторон, не подлежат новому анализу и клеймению в импортирующей стороне при условии, что эти изделия из драгоценных металлов соответствуют Соглашению и законодательству государства импортирующей Стороны. Кроме того, владелец идентификационного знака изготовителя, зарегистрировавший свою пробу в одной стороне, освобождается от требования в регистрации такого знака в другой стороне», - сказал депутат Сената Серик Шайдаров на пленарном заседании.

По условиям Соглашения во время таможенного контроля импортирующая сторона должна предоставлять своим уполномоченным организациям ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, которые могут проверять оттиск пробирного клейма и стандарты пробы в соответствии со своим национальным законодательством.

«В соответствии с Соглашением изделия из драгоценных металлов, ввозимые без пробирного клейма, идентификационного знака изготовителя и установленных стандартов проб, или при их несоответствии законодательно установленным стандартам пробам импортирующей стороны, возвращаются экспортеру с указанием причин отказа. Наряду с этим, стороны будут принимать все возможные меры во избежание подделки или нарушения оттисков пробирного клейма другой стороны, а также любых несанкционированных изменений или удаления стандартов проб или оттисков идентификационного знака после нанесения пробирного клейма ответственным органом другой стороны», - отметил сенатор.

Он уточнил, что соглашение не препятствует проведению выборочных проверок изделий, имеющих пробирное клеймо, идентификационный знак и стандарты пробы. Такие выборочные проверки не повлияют на продолжительность процедуры импорта ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

Документ одобрен депутатами.