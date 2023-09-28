Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о контроле перемещения энергоресурсов

Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Соглашения мжду Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил сенатор Амангельды Нугманов, представляя документ на пленарном заседании палаты, Соглашение совершено в целях осуществления сторонами совместного таможенного контроля энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередач, путем:

- проведения таможенными органами Сторон совместно с представителями ведомств, на балансе которых находятся узлы (приборы) учета, ежемесячных мероприятий по снятию показаний с приборов учета;





- проверки целостности наложенных таможенных средств идентификации, удаления (наложения) средств идентификации на приборах учета.

При таможенном декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, вывозимых (ввозимых) с таможенной территории Евразийского экономического союза, используются показания приборов учета.

Стороны обеспечивают доступ к приборам учета энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу, согласно ранее утвержденного сторонами перечня мест установки приборов учета энергоресурсов. При этом порядок доступа к приборам учета энергоресурсов будет совместно определяться уполномоченными органами

Было отмечено, что ратификация соглашения позволит: