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    10:45, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о контроле перемещения энергоресурсов

    энергетика
    Фото: Максат Шакырбаев/МИА "Казинформ"

    Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Соглашения мжду Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил сенатор Амангельды Нугманов, представляя документ на пленарном заседании палаты, Соглашение совершено в целях осуществления сторонами совместного таможенного контроля энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередач, путем:

    • - проведения таможенными органами Сторон совместно с представителями ведомств, на балансе которых находятся узлы (приборы) учета, ежемесячных мероприятий по снятию показаний с приборов учета;

    • - проверки целостности наложенных таможенных средств идентификации, удаления (наложения) средств идентификации на приборах учета.

    При таможенном декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, вывозимых (ввозимых) с таможенной территории Евразийского экономического союза, используются показания приборов учета.

    Стороны обеспечивают доступ к приборам учета энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу, согласно ранее утвержденного сторонами перечня мест установки приборов учета энергоресурсов. При этом порядок доступа к приборам учета энергоресурсов будет совместно определяться уполномоченными органами

    Было отмечено, что ратификация соглашения позволит:

    • - обеспечить соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования в отношении энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;

    • - обеспечить достоверность заявленных сведений при таможенном декларировании и повысит эффективность таможенного контроля.

    Теги:
    Сенат Узбекистан Энергетика
    Автор
    Серик Сабеков
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