Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенат одобрил ратификацию соглашения по выдаче разрешения на проживание в РК членам католической церкви

Автор:  
Серик Сабеков
1 Июня 2023, 13:35
Сенат одобрил ратификацию соглашения по выдаче разрешения на проживание в РК членам католической церкви

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документом конкретизируются категории служителей католической церкви, а также совершенствуются правовые механизмы пребывания в стране священнослужителей.

«В прошлом году состоялся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Для участия в работе Съезда в нашу страну прибыли мировые религиозные лидеры. Одобренное сегодня Дополнительное Соглашение было заключено в ходе государственного визита Папы Римского Франциска в Казахстан. Уверен, документ будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом», – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поясняет, что Соглашение подписано в Нур-Султане 14 сентября 2022 года в целях урегулирования вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан членам католической церкви из-за рубежа.

Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа католической церкви.


Религия   Сенат   Маулен Ашимбаев  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане