Сенат одобрил ратификацию соглашения по выдаче разрешения на проживание в РК членам католической церкви

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документом конкретизируются категории служителей католической церкви, а также совершенствуются правовые механизмы пребывания в стране священнослужителей.

«В прошлом году состоялся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Для участия в работе Съезда в нашу страну прибыли мировые религиозные лидеры. Одобренное сегодня Дополнительное Соглашение было заключено в ходе государственного визита Папы Римского Франциска в Казахстан. Уверен, документ будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом», – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поясняет, что Соглашение подписано в Нур-Султане 14 сентября 2022 года в целях урегулирования вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан членам католической церкви из-за рубежа.

Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа католической церкви.