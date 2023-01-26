Сенат одобрил ратификацию соглашения о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК одобрили закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регулирование обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, которое вступило в силу с 12 февраля 2016 года. На сегодняшний день Советом Евразийской экономической комиссии одобрено четыре Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. На Ваше обсуждение вносятся Протокол 1 и 2 с целью ратификации», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, представляя законопроект на пленарном заседании Палаты.

Вместе с тем, по словам министра, два остальных Протокола находятся на этапах внутригосударственного согласования и подписания.

«Рассматриваемый проект ратификации Протокола 1 позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС», - пояснила Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что по национальному законодательству зарегистрировано около 10 тысяч медицинских изделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС.

Рассматриваемый проект ратификации Протокола 2 позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.

«Необходимо отметить, что мера по продлению срока национальной регистрации медицинских изделий до конца 2022 года не являлась достаточной для полной готовности производителей медицинских изделий государств-членов ЕАЭС. В связи с чем, совместно с бизнес-сообществом, в том числе отечественными производителями медицинских изделий, инициирован Протокол 4, который позволяет продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2025 года», - отметила Ажар Гиният.

Министр сообщила, что предложения, изложенные в вышеуказанных протоколах, были обсуждены на рабочих группах на уровне экспертов пяти государств-членов ЕАЭС, далее рассмотрены и поддержаны Коллегией и Советом Евразийской экономической комиссии.

Протокол 1 и 2 обсуждены и согласованы с заинтересованными государственными органами, общественными организациями.

Ранее этот законопроект был одобрен Мажилисом.