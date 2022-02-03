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Сенат одобрил поправки в Закон «О международных договорах РК»

3 Февраля 2022 11:37
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Сенат одобрил поправки в Закон «О международных договорах РК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», одобренный Мажилисом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 18 ноября 2021 года на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел нашей страны, особо подчеркнул: «Республика остается приверженной соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств». При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов. Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана. В этой связи весьма важно совершенствовать законодательство о международных договорах», - сказала депутат Мажилиса Айгуль Куспан, представляя законопроект на пленарном заседании Сената.

Депутат уточнила, что данный законопроект направлен на совершенствование законодательства о международных договорах.

«В первую очередь, нормы законопроекта направлены на совершенствование понятийного аппарата закона «О международных договорах» в целях приведения его в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий», - отметила Айгуль Куспан.

В частности, предлагается изложить в новой редакции определения понятия «парафирование».

«Проектом закона предлагается расширить определение понятия «полномочия» в части установления возможностей направления сертификата полномочий по дипломатическим каналам. Проектом закона устраняется правовой пробел в части необходимости принятия нормативно-правовых актов об одобрении текста проекта международного договора в случае его подписания Президентом Республики Казахстан», - пояснила депутат Мажилиса.

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#МИД РК   #Сенат   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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