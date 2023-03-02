Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключении комитета по финансам и бюджету отмечено, что проект закона рассмотрен на заседании Сената и одобрен в первом чтении.

В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона.

Касательно специального налогового режима по розничному налогу:

- восстановление действие главы Налогового кодекса по розничному налогу;

- предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года;

- расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита, а перечень, определяемый постановлением Правительства);

- бессрочность действия режима розничного налога;

- снижение налоговой ставки с 6% до 4%;

- наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50 %, то есть с 4 % до 2%;

- установление ставки в размере 8 % – по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам;

- для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.

- установление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не свыше 600 тыс. МРП.

Касательно стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций.

Включение частных инвесторов в список покупателей стрессовых активов предусматривает распространение на инвесторов-резидентов налогового режима, предусматривающего уплату налогов по кассовому методу, то есть с положительной разницы между суммой, уплаченной заемщиком и покупной ценой права требования по займу (микрокредиту) в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 статьи 233 Налогового кодекса.

Для инвесторов-нерезидентов в настоящее время Налоговым кодексом предусмотрен отдельный порядок налогообложения, который предусматривает применение метода начисления и, соответственно, уплаты налога со всего дохода, включая недополученный доход, что приводит к увеличению расходов нерезидента и снижению инвестиционной привлекательности стрессовых активов.

Для выравнивания условий налогообложения между покупателями стрессовых активов резидентами и нерезидентами внесены поправки в статьи 644 и 645 Налогового кодекса, предусматривающие распространение на покупателей-нерезидентов аналогичного порядка (кассового метода) налогообложения, предусмотренного как для покупателей-резидентов, а также для целей налогового администрирования определение сервисных компаний и должников (ИП и ЮЛ) в качестве налоговых агентов.

3. В соответствии с Нормативным постановлением Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года 3 признаны не соответствующими пункту 2 статьи 13 и статье 14 Конституции Республики Казахстан положения пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в части слов «при подаче административного иска, искового заявления (заявления) по таким спорам», которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод.

В этой связи внесены изменения в пункт 2 статьи 610 – слова «при подаче административного иска, искового заявления (заявления) по таким спорам» заменены словами «для субъектов обращения».

Также внесены изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 610, в соответствии с которыми предлагается по государственным пошлинам по имущественным спорам установить верхний предел.

Так, с исков имущественного характера для физических лиц – 1 процент от суммы иска, но не более 10 тысяч МРП; для юридических лиц – 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП.

Кроме того, в целях исключения двойного налогооблажения в случае осуществления возврата денег по договорам пенсионного аннуитета из страховой организации обратно в единый накопительный пенсионный фонд.

Также внесен ряд изменений, корреспондирующих нормы статей законопроекта, связанных с правилами юридической техники.