Сенат одобрил аренду участка в Алматы для строительства консульства США

Как сообщил сенатор Амангельды Нугманов, данное Соглашение разработано во исполнение поручения Главы государства по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- В рамках документа Правительству США предоставляется земельный участок площадью 70 593 квадратных метра сроком на 49 лет для строительства консульских объектов в городе Алматы. Данное решение полностью соответствует международной дипломатической практике. Так, например, дипломатические представительства КНДР в Великобритании и США в Гонконге получили участки в аренду сроком на 999 лет. Это является нормальной практикой, свидетельствующей о долгосрочности и доверительном характере партнёрских отношений, - отметил Амангельды Нугманов.

На территории Генерального консульства в Алматы будут размещены представительства Министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками, Коммерческой службы США.

Арендная плата за весь срок аренды составит 25 миллионов долларов США и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления Соглашения в силу. Кроме того, Правительство США освобождается от уплаты всех налогов и иных платежей, связанных с земельным участком и зданием консульства, за исключением арендной платы.

Сообщается, что расходы на строительство консульства, его содержание, ремонт, оплату услуг связи, электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, а также иных коммунальных услуг несёт исключительно Правительство США. Все материалы и товары, ввозимые американской стороной для обустройства и меблировки консульства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, импортных налогов и необходимости получения разрешений.

Кроме того, по словам сенатора, в рамках достигнутых договорённостей, после ратификации Соглашения американская сторона выдаст разрешение на открытие Генерального консульства Республики Казахстан в Хьюстоне.