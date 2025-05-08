Сенат одобрил аренду участка в Алматы для строительства консульства США
Депутаты Сената одобрили Закон РК о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и США о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в городе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил сенатор Амангельды Нугманов, данное Соглашение разработано во исполнение поручения Главы государства по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- В рамках документа Правительству США предоставляется земельный участок площадью 70 593 квадратных метра сроком на 49 лет для строительства консульских объектов в городе Алматы. Данное решение полностью соответствует международной дипломатической практике. Так, например, дипломатические представительства КНДР в Великобритании и США в Гонконге получили участки в аренду сроком на 999 лет. Это является нормальной практикой, свидетельствующей о долгосрочности и доверительном характере партнёрских отношений, - отметил Амангельды Нугманов.
На территории Генерального консульства в Алматы будут размещены представительства Министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками, Коммерческой службы США.
Арендная плата за весь срок аренды составит 25 миллионов долларов США и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления Соглашения в силу. Кроме того, Правительство США освобождается от уплаты всех налогов и иных платежей, связанных с земельным участком и зданием консульства, за исключением арендной платы.
Сообщается, что расходы на строительство консульства, его содержание, ремонт, оплату услуг связи, электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, а также иных коммунальных услуг несёт исключительно Правительство США. Все материалы и товары, ввозимые американской стороной для обустройства и меблировки консульства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, импортных налогов и необходимости получения разрешений.
Кроме того, по словам сенатора, в рамках достигнутых договорённостей, после ратификации Соглашения американская сторона выдаст разрешение на открытие Генерального консульства Республики Казахстан в Хьюстоне.
- Хьюстон — это центр ведущих технологических компаний и стартапов, разрабатывающих решения с использованием искусственного интеллекта, а также город с большими возможностями в сферах инноваций, энергетики и медицины. Открытие консульства в Хьюстоне позволит укрепить инвестиционное и экономическое сотрудничество с США и обеспечит доступность консульских и нотариальных услуг для казахстанской диаспоры. Генеральное консульство США в Алматы станет крупнейшим визовым центром в Центральной Азии. Это повысит инвестиционную привлекательность Казахстана, привлечёт прямые иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию бизнеса и сферы услуг. Ратификация Соглашения также усилит доверие международных партнёров и продемонстрирует устойчивость и инвестиционную привлекательность Казахстана, - озвучил Амангельды Нугманов.