Сенат обсудил вызовы и проблемы водной безопасности Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента РК состоялся Правительственный час на тему «Водная безопасность Казахстана: современные вызовы и перспективы их решения». В мероприятии приняли участие руководители центральных и местных государственных органов, а также эксперты по водным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении заместитель Председателя Сената Аскар Шакиров отметил, что поднимаемая тема жизненно важная для каждого казахстанца и рассматривается в качестве неотъемлемой части национальной безопасности. От доступности качественной питьевой воды, состояния гидросооружений, рационального использования водных ресурсов зависит качество жизни людей и сохранность водных экологических систем.

«В феврале т.г. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов «тщательно проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующих программ по управлению водными ресурсами». В настоящее время на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК находится проект нового Экологического кодекса. Надеемся, что указанное поручение Главы государства нашло должное отражение в данном документе», - сказал Аскар Шакиров.

Учитывая актуальность вопросов трансграничного водопользования, было предложено актуализировать международно-правовую основу этой сферы. Также была отмечена необходимость проведения полномасштабной паспортизации водохозяйственных объектов и сооружений, учета их технического состояния.

Модератор Правительственного часа Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что ежегодной проблемой являются паводки и наводнения.

«На уровне государства образовано отдельное министерство, основной задачей которого определена борьба с последствиями и ликвидация стихийных бедствий. Только на прошлой неделе в ходе расширенного заседания по вопросам гражданской защиты отмечалась приоритетность профилактической работы упреждающего характера», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов М.Мирзагалиев остановился на вопросах совершенствования водного законодательства.

«По оценкам многих экспертов водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. За семнадцать лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения в него вносились 62 раза (в среднем за год – чуть больше 3 раз). В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства. С учетом этого на 2021 год запланирована разработка концепций нового Водного кодекса и закона «О безопасности гидротехнических сооружений», - сказал он.

В ходе мероприятия также выступила Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

«Хочу подчеркнуть, что в регионе Центральная Азия водная и экологическая проблематика остаются ключевыми с точки зрения полноценного и устойчивого экономического и социального развития. В последние годы по инициативе стран Центральной Азии был принят ряд важных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, направленных на упрочение сотрудничества, в том числе в водно-экологических вопросах», - сказала она.

Кроме того, выступающие остановились на вопросах состояния водных ресурсов в стране, улучшения профилактической работы в сфере гражданской защиты. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинформировал о проводимой работе по восстановлению населенных пунктов в Мактааральском районе, пострадавших из-за прорыва дамбы в Узбекистане.

По итогам заседания, заслушав информацию центральных и местных исполнительных органов, выступления депутатов, представителей международных организаций, ученых и специалистов, сенаторы разработали рекомендации, которые направят в Правительство и будут держать на постоянном контроле вопросы их исполнения.