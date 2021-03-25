Сенат обеспечит законодательную поддержку экологическим инициативам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло заседание Клуба молодых экспертов при Сенате под председательством спикера Маулена Ашимбаева. Главной темой уже четвёртой по счету встречи стали проблемы экологии, рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития. Мнения молодых экспертов вместе с сенаторами выслушал и министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Открывая заседание, председатель Сената отметил, что перед нашей страной стоят экологические вызовы, характерные для всего мира: изменение климата, опустынивание и деградация земель, утрата биоразнообразия, эрозия почвы, загрязнения воздуха и воды. Также актуальны проблемы несанкционированных свалок, утилизации промышленных отходов, восстановления и сохранения экосистемы уникальных природных объектов.

«Решение экологических проблем невозможно лишь при участии государства. Требуются активные действия со стороны гражданского сектора, НПО, бизнеса, неравнодушных граждан и волонтеров. Необходимо культивировать среди населения экологическое мышление и ответственное отношение к окружающей среде. Нужны также эффективные законы. В данном контексте важное значение имеет Экологический кодекс, принятый Парламентом в конце прошлого года по инициативе Президента страны. Благодаря его нормам создаются новые правила игры в сфере охраны окружающей среды. Прежде всего, через кодекс реализуется принцип «загрязнитель платит и исправляет». Это означает как многократное повышение размеров штрафных выплат для загрязнителей, так и принятие ими необходимых мер для устранения причиненного ущерба», - подчеркнул председатель Сената.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев отметил, что качество атмосферного воздуха и низкий уровень переработки твердых бытовых отходов являются первоочередными в экологической повестке. Растут объемы выбросов в атмосферу: в 2020 году они составили 2,57 млн тонн, что больше, чем в 2019 году (2,51 млн тонн). В сфере сбережения водных ресурсов проблемными являются устаревшая инфраструктура, значительные потери воды, недостаточное стимулирование водосбережения.

«На решение экологических проблем направлены дорожные карты по улучшению экологической ситуации до 2025 года, предусматривающие строительство 24 новых полигонов твердых бытовых отходов, рекультивацию и ликвидацию загрязненных земель, строительство 7 новых и реконструкцию 12 канализационно-очистных сооружений, а также разработку Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, в рамках которой будут определены сценарии декарбонизации экономики и разработан пакет мер по «зеленому» росту», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

В ходе заседания Клуба молодых экспертов участники дискуссии поделились своими мнениями и рекомендациями относительно решения экологических проблем, сбережения природных ресурсов и устойчивого развития.

Эколог-исследователь КазНУ имени аль-Фараби, PhD в области наук и технологий Айымгуль Керимрай и эксперт по низкоуглеродному развитию, консультант Dornier Consulting Гульжамал Исаева поделились результатами исследований качества воздуха в городах Казахстана и озвучили ряд рекомендаций для решения проблем.

Эксперт по водным ресурсам, докторант University of Oulu (Финляндия) Айбек Жупанхан рассказал о проблемах менеджмента водных ресурсов в Казахстане. PhD в области инженерии водных ресурсов Lund University (Швеция) Камшат Тусупова поделилась информацией о мировых трендах в управлении водными ресурсами в контексте Целей устойчивого развития ООН и озвучила рекомендации по наращиванию институционального потенциала в водном секторе Казахстана.

Заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологий Максат Жабагин выступил с предложением создать Национальный биобанк биоразнообразия для сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны Казахстана. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Ернар Серик поделился видением путей решения проблемы опустынивания территории Казахстана посредством привлечения инвесторов.

Подводя итоги заседания, председатель Сената отметил, что предложения экспертов будут приняты во внимание как в работе министерства, так и в законотворческой деятельности палаты.

Напомним, ранее глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев призвал молодых экспертов усилить совместную работу в сфере решения вопросов экологии для достижения эффективных результатов.

Фото: Е. Укибаев