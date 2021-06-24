Сенат назначил Нурлана Нуржанова членом Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената Парламента назначен член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции, кандидатуру на должность члена Счетного комитета в рамках квоты Сената выдвигает Председатель Сената. В этой связи предлагаю назначить на новый конституционный срок Нуржанова Нурлана Амангельдиевича, назначенного пять лет назад на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Депутаты палаты единогласно поддержали данное предложение.

Н. Нуржанов – государственный аудитор высшей категории. Имеет международный сертификат по финансовому контролю и государственному аудиту. Находится в должности члена Счетного комитета.

Напомним, в 2016 году на пленарном заседании Сената Парламента на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета был назначен Нуржанов Нурлан Амангельдиевич.