Сенат назначил члена ЦИК и ратифицировал международные документы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Сената депутаты верхней Палаты назначили на должность члена Центральной избирательной комиссии Анастасию Щегорцову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Представление председателя Сената Парламента о назначении на должность члена ЦИК внесено в Сенат в соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 58 Конституции Республики Казахстан. Сенаторы единогласно поддержали данное представление.

Ратифицирован Договор между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции.

Заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов проинформировал, что Договор, совершенный 29 октября 2018 года в городе Нур-Султан, регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В документе предусмотрены основания как для экстрадиции, так и для отказа в ней.

«Ратификация Договора повысит эффективность сотрудничество обеих стран в борьбе с преступностью. Основной целью Договора является осуществление сотрудничества в области экстрадиции разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или приведение приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу», - отметил в содокладе сенатор Андрей Лукин.

Каждая сторона вправе отказать в выдаче собственных граждан на основании своего национального законодательства.

Компетентным органом по данному Договору является Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Законопроект представил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов.

С момента подписания Соглашения прошло более

20 лет, поэтому появилась необходимость усовершенствовать нормы этого Соглашения путем внесения соответствующих изменений Протоколом, изложив его в новой редакции.

Протокол, подписанный 1 июля 2018 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе, разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере.

Протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы и содержания запроса, выполнения запроса, использования полученной информации.

Одним из нововведений является обмен запросами, который будет осуществляться как между центральными таможенными органами государств Сторон, так и непосредственно между территориальными таможенными органами государств Сторон. Это будет содействовать эффективному сотрудничеству для выявления сведений или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении требований таможенного законодательства.

В ходе обсуждения глава Сената обратила внимание ответственных государственных органов на необходимость разработки совместного плана по модернизации пунктов пропусков на государственной границе.