Сенат дал согласие на назначение Генерального прокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел вопрос о даче согласия на назначение Президентом Республики Казахстан Генерального Прокурора Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Конституцией, к исключительной компетенции Сената относится дача согласия на назначение Президентом РК Генерального прокурора. Глава государства внес в палату соответствующее представление», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Представление Главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации Президента РК Ержан Жиенбаев.

«Глава государства в соответствии с подпунктом 4 статьи 44, подпунктом 2 статьи 55 Конституции Республики Казахстан предлагает на должность Генерального прокурора Республики Казахстан кандидатуру Асылова Берика Ногаевича. Берик Ногаевич с 1991 года работает в органах прокуратуры, руководил органами прокуратуры в некоторых регионах Казахстана с марта 2019 года назначен первым заместителем Генерального прокурора. Прошу поддержать кандидатуру, представленную Президентом Казахстана», – сказал Е. Жиенбаев.

Как сообщил председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков, кандидатура, предложенная Главой государства, была обсуждена на заседании комитета и комитет рекомендует Сенату поддержать предложенную кандидатуру.

Сенаторы проголосовали за кандидатуру Б. Асылова.

Ранее сообщалось, что егодня будет предложена кандидатура Генерального прокурора РК.