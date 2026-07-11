Семья в СКО лишилась 150 домашних птиц после нападения хищников

В селе Троицкое Жамбылского района Северо-Казахстанской области одна семья лишилась 150 голов домашней птицы. По словам сельчан, в последнее время они не знают покоя: корсаки и лисицы заходят прямо в село и нападают на гусей и уток в частных хозяйствах, передает корреспондент Kazinform.

— Двор огорожен шифером и металлической сеткой высотой 1,5 метра, территория закрыта. Но ночью во двор проникло неизвестное животное и перегрызло птице шеи. Судя по всему, оно было не одно. Из 50 птиц, находившихся во дворе, осталось только 14. Я снимаю это видео, чтобы предупредить других: не оставляйте птицу просто во дворе, обязательно держите ее в закрытом помещении с крышей, — рассказал житель села Троицкое.

С подобной проблемой сталкиваются и жители других населенных пунктов области. Представители местных властей рекомендовали сельчанам усилить меры предосторожности.

— По информации ветеринарной станции Жамбылского района, в связи с увеличением численности корсаков, лисиц, а также бродячих собак владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В ночное время необходимо закрывать ворота и двери хозяйственных построек, а домашнюю птицу содержать в сараях или других закрытых помещениях, недоступных для диких животных. При несоблюдении этих мер сохраняется риск нападения хищников на домашнюю птицу, — сообщили в акимате Жамбылского района.

Ранее сообщалось, когда в Северо-Казахстанской области начнется сезон охоты.