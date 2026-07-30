Семья умершего пациента отсудила у больницы 4 млн теңге в Уральске

В Уральске 58-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Верховного суда РК, сын умершего обратился в полицию, однако досудебное расследование было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Вместе с тем проверка, проведенная департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, выявила нарушения при оказании медицинской помощи пациенту.

Считая, что бездействие медицинских работников привело к смерти отца, сын подал в суд иск о взыскании с больницы и лечащего врача компенсации морального вреда.

Суд № 2 города Уральска, рассмотрев материалы дела, установил, что пациент неоднократно обращался за медицинской помощью. Однако медики, сославшись на то, что он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, отказались проводить необходимое обследование. При этом исследование на содержание алкоголя в организме не проводилось.

Лишь после обращения в колл-центр управления здравоохранения пациенту поставили диагноз «ишемический инсульт» и госпитализировали в терапевтическое отделение.

Несмотря на начатое лечение, на следующий день пациент скончался.

Представитель больницы исковые требования не признал.

Прокурор дал заключение о частичном удовлетворении иска.

С учетом установленных обстоятельств и представленных доказательств суд пришел к выводу, что несвоевременное оказание медицинской помощи лишило пациента реальной возможности избежать смерти.

— При вынесении решения суд частично удовлетворил заявленные требования и взыскал с больницы в качестве компенсации морального вреда в пользу истца четыре миллиона теңге. Решение суда вступило в законную силу, — сообщили из ведомства.

Ранее сообщалось, что больница в ЗКО выплатит семье умершего от рака пациента 1,4 млн теңге.