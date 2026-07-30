Семья умершего пациента отсудила у больницы 4 млн теңге в Уральске
В Уральске 58-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Верховного суда РК, сын умершего обратился в полицию, однако досудебное расследование было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.
Вместе с тем проверка, проведенная департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, выявила нарушения при оказании медицинской помощи пациенту.
Считая, что бездействие медицинских работников привело к смерти отца, сын подал в суд иск о взыскании с больницы и лечащего врача компенсации морального вреда.
Суд № 2 города Уральска, рассмотрев материалы дела, установил, что пациент неоднократно обращался за медицинской помощью. Однако медики, сославшись на то, что он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, отказались проводить необходимое обследование. При этом исследование на содержание алкоголя в организме не проводилось.
Лишь после обращения в колл-центр управления здравоохранения пациенту поставили диагноз «ишемический инсульт» и госпитализировали в терапевтическое отделение.
Несмотря на начатое лечение, на следующий день пациент скончался.
Представитель больницы исковые требования не признал.
Прокурор дал заключение о частичном удовлетворении иска.
С учетом установленных обстоятельств и представленных доказательств суд пришел к выводу, что несвоевременное оказание медицинской помощи лишило пациента реальной возможности избежать смерти.
— При вынесении решения суд частично удовлетворил заявленные требования и взыскал с больницы в качестве компенсации морального вреда в пользу истца четыре миллиона теңге. Решение суда вступило в законную силу, — сообщили из ведомства.
Ранее сообщалось, что больница в ЗКО выплатит семье умершего от рака пациента 1,4 млн теңге.